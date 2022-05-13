Производитель Alpen Gold и Milka объявил о повышении цен на 9–15%

Отмечается, что произойдет подорожание и бисквитной группы товаров, этот сегмент станет дороже на 10–19%. Дороже станут, в частности, Belvita и «Барни».

Так, подорожание происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года подорожали на 43%.

