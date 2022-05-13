Производитель Alpen Gold и Milka объявил о повышении цен на 9–15%

Компания «Монделис», которая производит, в том числе Alpen Gold и Milka, предупредила о повышении цен с 1 июня на 9-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы производителя.

Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад

Отмечается, что произойдет подорожание и бисквитной группы товаров, этот сегмент станет дороже на 10–19%. Дороже станут, в частности, Belvita и «Барни».

Так, подорожание происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года подорожали на 43%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pexels
ТЕГИ:ПодорожаниеЦены
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры