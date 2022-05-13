Производитель Alpen Gold и Milka объявил о повышении цен на 9–15%
13 мая 202208:57
Компания «Монделис», которая производит, в том числе Alpen Gold и Milka, предупредила о повышении цен с 1 июня на 9-15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документы производителя.
Отмечается, что произойдет подорожание и бисквитной группы товаров, этот сегмент станет дороже на 10–19%. Дороже станут, в частности, Belvita и «Барни».
Так, подорожание происходит на фоне роста цен на ингредиенты, которые с июля 2021 года подорожали на 43%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru