Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад
Печенье, шоколад и другие кондитерские изделия компании Mondelez вырастут в цене, сообщает «Интерфакс».
В январе крупнейшие компании российского кондитерского рынка анонсировали повышение стоимости продукции, напоминает Ura.ru. Предполагалось, что печенье и бисквиты подорожают на 19%, шоколад — на 9%, жвачка и леденцы — на 6%, пишет РИА ФАН.
«Мы объявили о повышении цен на ассортимент в январе 2022 года. Максимальный рост касается сезональных предложений, тогда как наше портфолио содержит сотни позиций, и средний рост цен по всему ассортименту не превышает 8-10%», — сообщили в Mondelez.
В компании объяснили, что повышение цен связано с ростом стоимости сырья и материалов. Так, в прошлом году закупочные цены на сырье увеличились до 50%, подорожали используемые для производства сладостей продукты, упаковка и доставка.
Компании Mondelez принадлежат бренды Oreo, «Юбилейное», «Барни», TUC, Alpen Gold, Milka, Toblerone и другие.
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