Один из крупнейших производителей поднимет цены на печенье и шоколад

В январе крупнейшие компании российского кондитерского рынка анонсировали повышение стоимости продукции, напоминает Ura.ru. Предполагалось, что печенье и бисквиты подорожают на 19%, шоколад — на 9%, жвачка и леденцы — на 6%, пишет РИА ФАН.

«Мы объявили о повышении цен на ассортимент в январе 2022 года. Максимальный рост касается сезональных предложений, тогда как наше портфолио содержит сотни позиций, и средний рост цен по всему ассортименту не превышает 8-10%», — сообщили в Mondelez.

В компании объяснили, что повышение цен связано с ростом стоимости сырья и материалов. Так, в прошлом году закупочные цены на сырье увеличились до 50%, подорожали используемые для производства сладостей продукты, упаковка и доставка.

Компании Mondelez принадлежат бренды Oreo, «Юбилейное», «Барни», TUC, Alpen Gold, Milka, Toblerone и другие.





