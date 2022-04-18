Профильный думский комитет одобрил назначение Набиуллиной главой Центробанка на третий срок
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал продлить полномочия председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и назначить ее главой регулятора с 24 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
Вопрос о назначении Набиуллиной вынесут на рассмотрение Думы 21 апреля.
Полномочия главы Центробанка истекают в июне. В марте президент Владимир Путин предложил Госдуме назначить Набиуллину на новый срок.
Эльвира Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года, председатель регулятора будет назначена уже на третий срок.
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