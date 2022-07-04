Профессор Дани заявил, что Запад попал в ловушку «Уловка-22»
Запад попал в сети ловушки, известной как «Уловка-22», на фоне роста цен на энергоносители и инфляции. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на слова профессора операционного менеджмента и заместителя директора бизнес-школы Keele Самира Дани.
По его словам, инфляция вызывает «эффекты домино» в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром. Дани также отметил, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем.
«Снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22"», - приводит РИА ФАН слова Дани.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 080 / сут.
Умерли
381 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 595 / сут.
- Курс доллара подскочил выше 56 рублей в начале торгов на Мосбирже
- Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля
- СМИ: Косметику и бытовую химию попросили исключить из параллельного импорта
- При стрельбе в ТЦ в Копенгагене погиб 47-летний россиянин
- Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию
- Минфин предложил сократить бюджеты госпрограмм на 1,6 трлн рублей
- Алиханов передал проект ответа на блокаду Калининграда со стороны Литвы
- Распродажа товаров со складов IKEA стартует 5 июля
- СМИ: в Канаде мужчина ранил несколько человек
- Жителей США взбесило поведение Камалы Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru