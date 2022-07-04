Профессор Дани заявил, что Запад попал в ловушку «Уловка-22»

По его словам, инфляция вызывает «эффекты домино» в цепочке поставок продуктов питания, что является ключевым, потому что еда является основным товаром. Дани также отметил, что энергия стала ключевым моментом для решения основных мировых проблем.

«Снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата и приводит к возникновению ситуации "Уловка-22"», - приводит РИА ФАН слова Дани.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад загнал себя в ловушку, потому что не сумел предвидеть тенденции, которые поспособствуют ослаблению его глобального доминирования, напоминает RT.

