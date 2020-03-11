Продукты и электроника могут резко подорожать из-за нового сбора

Производители и импортеры электроники, пищевых продуктов и автомобильных шин бьют тревогу в связи с предстоящим введением экологического сбора для бизнеса, они предупреждают о резком росте цен на товары. Обращение направлено в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. Его составили ассоциации «Электроника-утилизация», «РусПРО», и «ЭкоШинСоюз», сообщает РБК.

Авторы обращения требуют сохранить механизм, при котором компании могут самостоятельно утилизировать отходы производства. В противном случае, реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов», а цены в магазинах взлетят на 22%, говорится в письме.

Представители компаний также выражают недоумение, почему их не привлекали к дискуссии по новому сбору, который должен прийти на замену самостоятельной утилизации продукции и упаковки, отмечает Ura.ru.

Кроме того, в новом проекте Минприроды не обозначены конкретные механизмы, как и кто будет утилизировать отходы. В связи с введением нового сбора бизнесу придется разорвать контракты с утилизирующими компаниями. Из-за этого инфраструктура по сбору и утилизации отходов лишится инвестиций и не сможет нормально развиваться, предупреждают авторы обращения.

