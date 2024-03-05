Продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%
5 марта 202418:26
С начала 2024 года продажи смартфонов Apple в Китае упали на 24%, передает Bloomberg.
Отмечается, что еще в начале 2023 года продажи смартфонов Apple занимали первое место на китайском рынке. Сейчас компания расположилась на четвертом, уступив местным производителям.
Лидером на рынке Китая с начала года остается Vivo, чья рыночная доля составляет 17,6%.
Ранее стало известно, что компания Apple в ближайшие годы представит несколько новых носимых гаджетов, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru