Продажи новых легковушек в России в ноябре 2024 года выросли только на 12%

Отмечается, что в конце осени текущего года продажи новых легковушек всего 12% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. При этом, по сравнению с октябрём 2024 года, спрос в ноябре снизился на 27%.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что результаты продаж новых автомобилей в ноябре подтвердждает ожидания специалистов о существенном замедлении рынка.

«Возможно, что в ожидании нового повышения утилизационного сбора с января 2025 года, декабрь всё еще может показать хороший результат», - добавил он.

Ранее сервис CDEK.Shopping провёл исследование и выяснил, что желающим накопить на дорогой китайский автомобиль россиянам придется откладывать средства и отказаться от других покупок на 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

