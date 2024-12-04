Продажи новых легковушек в России в ноябре 2024 года выросли только на 12%
Продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (LCV) в ноябре 2024 года составили 129 447 штук. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Отмечается, что в конце осени текущего года продажи новых легковушек всего 12% превысили показатели аналогичного периода прошлого года. При этом, по сравнению с октябрём 2024 года, спрос в ноябре снизился на 27%.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев заявил, что результаты продаж новых автомобилей в ноябре подтвердждает ожидания специалистов о существенном замедлении рынка.
«Возможно, что в ожидании нового повышения утилизационного сбора с января 2025 года, декабрь всё еще может показать хороший результат», - добавил он.
Ранее сервис CDEK.Shopping провёл исследование и выяснил, что желающим накопить на дорогой китайский автомобиль россиянам придется откладывать средства и отказаться от других покупок на 20 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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