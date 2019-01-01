Продажа продуктов в рассрочку шокировала Союз потребителей России
Председатель организации признался НСН, что считает ее рекламным трюком.
Запустить цифровую карту рассрочки для покупателей продуктов питания договорились ритейлер X5 Retail Group (сети «Перекресток» и «Пятерочка») и «БКС банк». Согласно подписанному на ПМЭФ соглашению, клиенты супермаркетов «Перекресток» смогут оформить такую карту по паспорту при одобрении кредитного лимита и покупать товары в кредит со льготным периодом.
Председателя Союза потребителей России Петра Шелища эта новость испугала, в чем он признался НСН.
«Меня это просто пугает. У нас никогда не было, и в советское время не было, рассрочки на продовольственные товары! Если люди при покупке на два дня или на неделю заинтересованы получить рассрочку, значит, совсем плохи дела», - пояснил он.
Тем не менее, эксперт подозревает, что это скорее рекламная акция, чем реальный проект.
«Значит, при оформлении такой покупки будут проверять, какой в данный момент лимит на вашей карте. Может, они это делают, чтобы человека не останавливало, что у него нет на карте денег, чтобы он все равно купил. Но они потом будут нанимать коллекторов, чтобы бегали за должником? Это все пахнет рекламным ходом, чтобы напомнить о себе. Я не вижу тут ни малейшего практического смысла», - заключил он.
Ранее социологи назвали сумму, которая необходима российской семье из трех человек для нормального уровня жизни.
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