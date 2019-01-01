Продажа продуктов в рассрочку шокировала Союз потребителей России

«Меня это просто пугает. У нас никогда не было, и в советское время не было, рассрочки на продовольственные товары! Если люди при покупке на два дня или на неделю заинтересованы получить рассрочку, значит, совсем плохи дела», - пояснил он.

Тем не менее, эксперт подозревает, что это скорее рекламная акция, чем реальный проект.

«Значит, при оформлении такой покупки будут проверять, какой в данный момент лимит на вашей карте. Может, они это делают, чтобы человека не останавливало, что у него нет на карте денег, чтобы он все равно купил. Но они потом будут нанимать коллекторов, чтобы бегали за должником? Это все пахнет рекламным ходом, чтобы напомнить о себе. Я не вижу тут ни малейшего практического смысла», - заключил он.

Ранее социологи назвали сумму, которая необходима российской семье из трех человек для нормального уровня жизни.

