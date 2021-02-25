Продавцы предупредили россиян о рекордном подорожании цветов

Директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина заявила, что к 8 марта стоимость цветов в России может вырасти на 35%, сообщает РИА Новости.

По её словам, перед праздником цены как правило повышаются на 20%, однако в этом году цветочники ожидают «невиданный ажиотаж».

«Мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат», - резюмировала Чарышкина.

Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков, в свою очередь, добавил, что цветы уже стали дороже. Он отметил, что рост цен обусловлен трудностями с доставкой цветов из-за закрытых границ, а также желанием производителей и продавцов «отбить потери», понесённые в пандемию.

Ранее цветочным компаниям из Нидерландов пришлось уничтожить 400 миллионов цветов из-за падения на них спроса на фоне пандемии коронавируса. Как пишет New York Times, в числе «списанных» оказались 140 миллионов голландских тюльпанов.

