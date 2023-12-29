Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов
Российское правительство утвердило государственную программу восстановления и развития новых регионов. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.
В частности, речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Основными целями программы являются восстановление жилья, социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение в ближайшие шесть лет среднероссийских показателей качества жизни.
«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах», - также отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин призвал создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru