Правительство утвердило программу восстановления и развития новых регионов

Российское правительство утвердило государственную программу восстановления и развития новых регионов. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина.

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В частности, речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Основными целями программы являются восстановление жилья, социальной инфраструктуры, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение в ближайшие шесть лет среднероссийских показателей качества жизни.

«Значимым инструментом поддержки инвесторов станет развитие свободной экономической зоны, созданной в новых регионах», - также отмечается в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин призвал создать программу по развитию малого и среднего бизнеса в регионах.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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