Правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке

«Чтобы ускорить развитие семи дальневосточных субъектов Российской Федерации, направим в текущем году около 1,3 млрд рублей», — рассказал глава правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

Мишустин указал, что средства пойдут на строительство жилых домов, школ, детского сада, креативного кластера для IT-специалистов, благоустройство центра Петропавловска-Камчатского. Кроме того, на выделенные деньги планируется приобрести десятки автобусов и троллейбусов. Также будет возведен новый центр досуга в якутском селе Бясь-Кюель, которое пострадало от лесных пожаров.

Премьер добавил, что в следующем году дальневосточные регионы получат еще около 300 млн рублей.

«Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населенных пунктов макрорегиона, сделают поездки и места для прогулок более комфортными», — заключил Мишустин.

Ранее премьер-министр сообщил, что правительство выделит 10,5 млрд рублей на поддержку беженцев из республик Донбасса и Украины, напоминает «Свободная пресса».

