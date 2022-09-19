Правительство направит около 1,3 млрд рублей на социальную инфраструктуру на Дальнем Востоке
Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на строительство социальной инфраструктуры в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«Чтобы ускорить развитие семи дальневосточных субъектов Российской Федерации, направим в текущем году около 1,3 млрд рублей», — рассказал глава правительства в ходе оперативного совещания со своими заместителями.
Мишустин указал, что средства пойдут на строительство жилых домов, школ, детского сада, креативного кластера для IT-специалистов, благоустройство центра Петропавловска-Камчатского. Кроме того, на выделенные деньги планируется приобрести десятки автобусов и троллейбусов. Также будет возведен новый центр досуга в якутском селе Бясь-Кюель, которое пострадало от лесных пожаров.
Премьер добавил, что в следующем году дальневосточные регионы получат еще около 300 млн рублей.
«Эти ресурсы помогут создать благоприятную среду для жителей городов и других населенных пунктов макрорегиона, сделают поездки и места для прогулок более комфортными», — заключил Мишустин.
Ранее премьер-министр сообщил, что правительство выделит 10,5 млрд рублей на поддержку беженцев из республик Донбасса и Украины, напоминает «Свободная пресса».
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