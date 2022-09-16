Кабмин выделил 8,2 млрд рублей на поддержку промышленности

«Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям – они получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации своих производств. Кроме того, выделенные средства помогут запустить 17 новых проектов», — отмечается в сообщении.

Реализация проектов позволит привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест, пишет RT.

