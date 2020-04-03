Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса

По словам Потанина, «все акционеры любят дивиденды», однако когда встает вопрос повышенных дивидендов или инвестиций в стратегический рост, то 75% миноритариев поддерживают второе. Кроме того, в такие «острые моменты, как сейчас», нужно учитывать, по его словам, и другие аспекты. Это аргументы морально-психологического характера.

«Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы»,— считает Потанин.

В результате было принято решение, что выплачены будут минимальные дивиденды. Рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров «Норникеля» намерен объявить 7 апреля.

Эксперты НСН ранее рассказали, как на фоне падающих доходов населения число миллиардеров в стране только растет. Как рассказал в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, рост числа богатых россиян вовсе не свидетельствует о росте отечественной экономики.



