Потанин и Дерипаска поспорили о дивидендах «Норникеля» на фоне коронавируса
Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам компании отложить выплаты дивидендов в этом году, перенеся их на более поздний срок в связи с кризисом, «пока не рассосется ситуация».
Предложение не поддержал крупнейший акционер — «Русал», владельцем которого является Олег Дерипаска. Об этом рассказал в интервью kp.ru Потанин.
По словам Потанина, «все акционеры любят дивиденды», однако когда встает вопрос повышенных дивидендов или инвестиций в стратегический рост, то 75% миноритариев поддерживают второе. Кроме того, в такие «острые моменты, как сейчас», нужно учитывать, по его словам, и другие аспекты. Это аргументы морально-психологического характера.
«Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы»,— считает Потанин.
В результате было принято решение, что выплачены будут минимальные дивиденды. Рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров «Норникеля» намерен объявить 7 апреля.
Эксперты НСН ранее рассказали, как на фоне падающих доходов населения число миллиардеров в стране только растет. Как рассказал в эфире НСН руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, рост числа богатых россиян вовсе не свидетельствует о росте отечественной экономики.
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