Посол Перу заявил о расширении экспорта фруктов в Россию

По его словам, также возможно расширение поставок голубики, шоколада и какао из Перу в Россию. Дипломат добавил, что еще одним популярным товаром для экспорта в РФ может стать перуанский кофе, который уже представлен на российском рынке, но в небольшом количестве.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в международной торговле на расчеты в рублях будут переведены не отдельные российские компании, а такие экспортные товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие.