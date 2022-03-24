Посол Перу заявил о расширении экспорта фруктов в Россию
Перу может увеличить экспорт в Россию мандаринов, ананасов, манго и винограда. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посла страны в Москве Хуана дель Кампо.
По его словам, также возможно расширение поставок голубики, шоколада и какао из Перу в Россию. Дипломат добавил, что еще одним популярным товаром для экспорта в РФ может стать перуанский кофе, который уже представлен на российском рынке, но в небольшом количестве.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в международной торговле на расчеты в рублях будут переведены не отдельные российские компании, а такие экспортные товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие.
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