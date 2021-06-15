Посерьезней Суэца. Востоковед назвал сроки восстановления работы портов Китая

Очередная вспышка COVID-19 в одном из основных центров мировой контейнерной торговли — китайской провинции Гуандун — привела к перебоям в работе крупных портов юга страны. Частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне спровоцировало перебои в морском контейнерном сообщении, а также в ближайших терминалах — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу, куда были перераспределены грузы. Эти терминалы считаются третьим и пятым по величине контейнерными портами мира.

Перекрытие экспортных портов в провинции Гуандун для мировой торговли значительно опасней и ощутимей, чем произошедшая в марте недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» востоковед Николай Вавилов.

«Провинция Гуандун – это самая крупная экспортная провинция в Китае, на нее приходится от 20 до 25% всего экспорта КНР. В годовом выражении это порядка 500 млрд долларов и выше. На ее территории находятся крупнейшие экспортные порты Шэньчжэнь, Джухай, Гуанчжоу и другие очень крупные портовые мощности. Их перекрытие гораздо опасней и существенней перекрытия Суэцкого канала. Последний перекрывался ситуативно, по техническим причинам, а если речь идет о блокировке портов из-за коронавирусной инфекции, значит, это будет длительная проверка всех грузов, всей упаковки. Зная китайское стремление к надежности, это займет от нескольких недель до месяца минимум», - прогнозирует собеседник.