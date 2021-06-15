Посерьезней Суэца. Востоковед назвал сроки восстановления работы портов Китая
Николай Вавилов рассказал НСН, чем обернутся для мировой торговли заторы в портах юга Китая, и о нервозной ситуации в самой крупнейшей по числу населения провинции страны.
Очередная вспышка COVID-19 в одном из основных центров мировой контейнерной торговли — китайской провинции Гуандун — привела к перебоям в работе крупных портов юга страны. Частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне спровоцировало перебои в морском контейнерном сообщении, а также в ближайших терминалах — Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу, куда были перераспределены грузы. Эти терминалы считаются третьим и пятым по величине контейнерными портами мира.
Перекрытие экспортных портов в провинции Гуандун для мировой торговли значительно опасней и ощутимей, чем произошедшая в марте недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given. Об этом заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» востоковед Николай Вавилов.
«Провинция Гуандун – это самая крупная экспортная провинция в Китае, на нее приходится от 20 до 25% всего экспорта КНР. В годовом выражении это порядка 500 млрд долларов и выше. На ее территории находятся крупнейшие экспортные порты Шэньчжэнь, Джухай, Гуанчжоу и другие очень крупные портовые мощности. Их перекрытие гораздо опасней и существенней перекрытия Суэцкого канала. Последний перекрывался ситуативно, по техническим причинам, а если речь идет о блокировке портов из-за коронавирусной инфекции, значит, это будет длительная проверка всех грузов, всей упаковки. Зная китайское стремление к надежности, это займет от нескольких недель до месяца минимум», - прогнозирует собеседник.
Заторы в южнокитайских портах для мировой торговли по масштабу сопоставимы с закрытием крупной страны Европы, считает Вавилов.
«Для мира это будет очень сильное влияние, по масштабам оно сопоставимо с перекрытием Калифорнии или крупной европейской страны. Как если бы Италия, например, сейчас снова закрылась», - отметил он.
По словам востоковеда, речь также идет об очень серьезном сбое экономической жизни всего китайского региона.
«На сбои в работе портов накладывается острое состояние в связи с коронавирусной инфекцией в городе Гуанчжоу и Шэньчжэнь. До сих пор часть районов этих крупнейших городов с населением 20 и 15 миллионов человек перекрыта, контролируются выездные рейсы. Это напоминает частичный локдаун, который был в 2020 году. Параллельно с этим в провинции объявлено о принудительном перекрытии электроснабжения части производств на срок от трех дней до недели. Это сильно сказывается на экспортном секторе провинции. Производства, состоящие из малого и среднего частного бизнеса, полностью экспортоориентированы. Это наносит серьезный удар по социально-экономической сфере провинции. В самой провинции живет 110 миллионов человек без учета трудовых мигрантов, с ними эта цифра значительно больше. Это крупнейшая по населению провинция в Китае. Вспышка коронавирусной инфекции и сообщения об утечке радиоактивных элементов на китайской АЭС Тайшань также накладывают очень острое психологическое давление на население провинции. В целом ситуация там очень нестабильная», - рассказал Вавилов.
Директор Rail Cargo Logistics—Rus Александр Баскаков сообщил «Коммерсанту», что из-за сложившейся ситуации компания ожидает задержек в поставках, например, электроники и микросхем. А последние, по его словам, уже стали остродефицитным товаром.
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