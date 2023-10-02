Аналитик Нигматуллин: Рубль будет стоить 95-98 рублей в конце 2023 года

«Если обсуждать ценообразование на валютном рынке в ближайшее время, то статистические внутридневные колебания могут привести к тому, что рубль перешагнет отметку 100 рублей на ровном месте. Рубль будет стоить дороже 100 рублей, в этом не будет ничего удивительного, это обычное рыночное ценообразование», — сказал Нигматуллин.

Также собеседник НСН назвал справедливый курс рубля по состоянию на декабрь 2023 года.

«Свежих расчетов с учетом бюджета на 2024 год еще нет, однако предыдущие расчеты свидетельствуют о том, что справедливый курс — 95-98 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Инвестиционный менеджер пояснил, что рубль начнет укрепляться при ключевой ставке не менее 20%, отметив при этом, что укрепление национальной валюты не является ключевой целью российского руководства.

«Повышение ключевой ставки действует очень специфическим образом. Если до событий февраля 2022 года при повышении ставки инвесторы из-за рубежа могли приобретать российские облигации, чтобы, например, заработать на разнице процентных ставок США и России, то сейчас подавляющее большинство нерезидентов не могут покупать российские активы. Соответственно, Центробанк повышает ставку, но почти не добивается эффекта в виде притока капитала. В нынешних условиях ставку нужно поднимать гораздо выше, до 20% годовых и более, держась на высоком уровне гораздо дольше, чем раньше. Только после этого рубль начнет укрепляться. В частности, исследования института Внешэкономбанка показывают, что при повышении ставки до событий 2022 года рубль укреплялся на треть быстрее, чем сейчас. Вообще власти не ставят для себя цель укрепить национальную валюту, это лишь побочный эффект. Ключевая же цель — замедление инфляции», — указал собеседник НСН.



В заключение Нигматуллин подчеркнул, что для достижения желаемого курса рубля нет идеальных решений.

«Правительство могло бы пойти еще на ограничение свободного движения капитала. Однако в этом случае экономика в очень уязвимой ситуации начала процесса импортозамещения столкнется с крайне негативным для себя фактором, мы можем увидеть глубокую рецессию, а компании, желающие приобрести оборудование, не смогут за него расплатиться. В данной ситуации нет хороших решений, но есть решения неплохие. Остается ждать», — подытожил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что два курса рубля могут появиться при введении «мембраны» между внутренним и внешним валютными рынками. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

