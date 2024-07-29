ФАС выдала предупреждение «дочке» «Сургутнефтегаза» из-за цен на АЗС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области выдало ООО «СО "Тверьнефтепродукт"» — дочерней компании «Сургутнефтегаза» — предупреждение по признакам нарушения на рынке топлива. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

Как отметили в ведомстве, «Тверьнефтепродукт» устанавливает разные цены на топливо на автозаправочных станциях своей сети в зависимости от наличия рядом точек конкурентов. ФАС сочла такие действия ценовой дискриминацией потребителей и выдала компании предупреждение.

«Срок его исполнения – 12 августа. Организация должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок в Твери», — подчеркнули в федеральной службе.

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