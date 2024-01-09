Петербургский завод Hyundai возобновил работу после простоя

Завод южнокорейского автопроизводителя Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя 9 января, пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу компании.

Мантуров анонсировал перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen

На данный момент на предприятии в одну смену трудится 800 человек. В ближайшее время персонал обучат обслуживанию оборудование.

Завод Hyundai остановил производство в марте 2022 года из-за проблем с поставками комплектующих. В декабре появилась информация о том, что предприятие в Петербурге продадут ООО «Арт-Финанс», который принадлежит экс-гендиректору дилерской группы «Авилон» Андрею Павловичу. Сборку автомобилей на бывшем заводе Hyundai планируют возобновить до середины 2024 года.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров также сообщал, что в первом полугодии 2024 года возобновится производство на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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