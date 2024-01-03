Мантуров анонсировал перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen

Возобновить производство на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области планируется в первом полугодии 2024 года, заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

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Он напомнил, что завод перешел в собственность российской компании «Арт-Финанс». Предприятие нашло зарубежного технологического партнера, отметил Мантуров.

«Выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», - сказал вице-премьер в интервью ТАСС.

Германский концерн Volkswagen продал российские активы в мае 2023 года. Сумма сделки составила 125 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что завод южнокорейского автопроизводителя Hyundai в Санкт-Петербурге выйдет из простоя после завершения новогодних праздников. До марта прошлого года на площадке выпускали более 200 тысяч автомобилей ежегодно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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