Песков заявил, что Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких оснований для дефолта в России «нет абсолютно», сообщает РИА Новости.

Стало известно, каким может быть дефолт России из-за западных санкций

По его словам, действия Запада - это попытка организовать рукотворный дефолт.

«Запад, действительно, подталкивает к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в России нет», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сообщения ряда стран о возможном дефолте в России из-за ограничений со стороны США не имеют отношения к действительности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападРоссияДефолтДмитрий Песков
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