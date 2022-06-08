Песков заявил, что Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких оснований для дефолта в России «нет абсолютно», сообщает РИА Новости.
По его словам, действия Запада - это попытка организовать рукотворный дефолт.
«Запад, действительно, подталкивает к дефолту, но - здесь надо все время оговариваться – к искусственному дефолту. Это рукотворный дефолт, потому что никаких оснований для дефолта в России нет», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сообщения ряда стран о возможном дефолте в России из-за ограничений со стороны США не имеют отношения к действительности, сообщает RT.
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