Песков: Власти принимают меры для сдерживания инфляции

Российское правительство и Центробанк обеспокоены инфляционными процессами. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о росте цен на авиабилеты, он указал, что инфляционные процессы действительно есть, и они «приводят к повышению цен в различных сегментах».

По его словам, кабмин и Центробанк принимают меры для сдерживания инфляции.

«Прорабатываются разные меры... таргетирование инфляции - это один из приоритетов. Меры будут разрабатываться, реализовываться», - заключил представитель Кремля.

Ранее директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что из-за санкций и ограничений в сфере логистики затормозить рост цен сейчас практически нечем, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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