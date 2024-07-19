«Охладить рынок»: Экономист Колташов допустил повышение ключевой ставки до 18%
ЦБ уже ограничил кредитование, тем самым обеспечив сокращение армии людей с неуправляемыми долгами, отметил в эфире НСН Василий Колташов.
Банк России может повысить ключевую ставку на ближайшем заседании максимум до 18%, при этом непубличные цели ЦБ от высокой ставки и так уже достигнуты, заявил экономист Василий Колташов в разговоре с НСН.
Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 26 июля.
«В прошлый раз я прогнозировал, что ее не повысят, так оно и произошло. Сейчас полагаю, что ставка может быть повышена до 17%, максимум до 18%. При этом сейчас нет необходимости в повышении, уже и так достигнута главная, во многом непубличная цель ЦБ – ограничить кредитование, сделать его менее выгодным и таким образом постепенно обеспечить нам сокращение армии людей, у которых неуправляемые долги. Одновременно с этим помочь недвижимости прийти в чувство, то есть прекратить разрастание пузыря. Помимо инфляции есть еще опасность – дорогая недвижимость, которая может сделать бессмысленными любые усилия по поддержанию серьезных темпов роста российской экономики и вообще развития экономики», - сказал Колташов.
При этом он отметил, что, например, повышение ставки до 20% не окажет ожидаемого влияния на инфляцию.
«Что касается инфляции, то тут вопрос гораздо сложнее, потому что только косвенное воздействие через, прежде всего, рынок жилья, строительный сектор, ЦБ может оказывать на инфляцию. Поскольку недавно мы наблюдали укрепление рубля, сейчас оно отыграно в значительной мере решением президента о том, что нужно уменьшить требования к компаниям-экспортерам по продаже валютной выручки… Может ли это означать, что продолжается рост цен? Может. Но у ЦБ объективно ограниченный инструментарий. И повышение ставки, например, до 20%, на инфляцию повлияло бы точно так же, как неизменение ставки сейчас», - указал собеседник НСН.
По словам экономиста, нужно, чтобы деньги из потребительской сферы уходили в сбережения – это главный мотив повышения ставки. Уже сберегаясь, деньги должны уходить на рынок недвижимости, добавил он.
«Высокая ставка и ее повышение решают глобальную задачу – охладить рынок недвижимости. Польза здесь есть. К тому же, люди потеряли всякую веру в то, что можно сберегать. Ну как вы можете накопить на квартиру, если вы, допустим, откладываете за год 10% ее стоимости, а стоимость повышается на 20%? Копить – бессмысленное занятие. Вы все равно не накопите. Темп в 20% роста цен на жилье в среднем по России – это убийственный темп, с которым нужно что-то делать. Цена летит как ракета. Это означает, что доступная ипотека будет, а жилье люди будут выплачивать веками. Этого нужно не допустить и нужно сделать так, чтобы люди копили», - резюмировал Колташов.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 4 миллиона рублей за фейки
- «Росэнергоатом» опроверг слухи об аварии на Ростовской АЭС
- Посетители двух кафе Благовещенска отравились шаурмой
- Арбитра FIDE Риместада дисквалифицировали на два года из-за домогательств
- Гособвинение просит приговорить журналиста Гершковича к 18 годам колонии
- Главу Болхова задержали по делу о превышении полномочий
- Глобальный сбой не привел к проблемам в работе аэропортов России
- В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Матвеева
- Зеленский допустил, что Украина не сможет отвоевать все утраченные территории
- Экс-главе Шатуры предъявили обвинение в растрате свыше 221 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru