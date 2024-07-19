«Охладить рынок»: Экономист Колташов допустил повышение ключевой ставки до 18%

При этом он отметил, что, например, повышение ставки до 20% не окажет ожидаемого влияния на инфляцию.

«Что касается инфляции, то тут вопрос гораздо сложнее, потому что только косвенное воздействие через, прежде всего, рынок жилья, строительный сектор, ЦБ может оказывать на инфляцию. Поскольку недавно мы наблюдали укрепление рубля, сейчас оно отыграно в значительной мере решением президента о том, что нужно уменьшить требования к компаниям-экспортерам по продаже валютной выручки… Может ли это означать, что продолжается рост цен? Может. Но у ЦБ объективно ограниченный инструментарий. И повышение ставки, например, до 20%, на инфляцию повлияло бы точно так же, как неизменение ставки сейчас», - указал собеседник НСН.

По словам экономиста, нужно, чтобы деньги из потребительской сферы уходили в сбережения – это главный мотив повышения ставки. Уже сберегаясь, деньги должны уходить на рынок недвижимости, добавил он.

«Высокая ставка и ее повышение решают глобальную задачу – охладить рынок недвижимости. Польза здесь есть. К тому же, люди потеряли всякую веру в то, что можно сберегать. Ну как вы можете накопить на квартиру, если вы, допустим, откладываете за год 10% ее стоимости, а стоимость повышается на 20%? Копить – бессмысленное занятие. Вы все равно не накопите. Темп в 20% роста цен на жилье в среднем по России – это убийственный темп, с которым нужно что-то делать. Цена летит как ракета. Это означает, что доступная ипотека будет, а жилье люди будут выплачивать веками. Этого нужно не допустить и нужно сделать так, чтобы люди копили», - резюмировал Колташов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что если устойчивое инфляционное давление не начнет снижаться, ЦБ допускает возможность существенного повышения ключевой ставки в июле, передает «Радиоточка НСН».

