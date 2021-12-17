Песков: в Кремле не ждут негативных последствий от новых миграционных правил

Задача миграционных властей – обеспечивать выполнимость требований для иностранцев, которые приезжают работать в Россию. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, эти органы обещают среагировать, если с исполнением новых правил возникнут проблемы.

С 29 декабря начнут действовать новые требования для тех иностранных граждан, кто намерен работать в России свыше трех месяцев. Теперь им необходимо предоставить результаты анализов на туберкулез, ВИЧ, сифилис и другие заболевания. Нововведения вызвали недовольство среди предпринимателей ряда стран. По их мнению, это может негативно сказаться на присутствии зарубежного бизнеса в России.