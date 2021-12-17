Песков: в Кремле не ждут негативных последствий от новых миграционных правил

Задача миграционных властей – обеспечивать выполнимость требований для иностранцев, которые приезжают работать в Россию. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, эти органы обещают среагировать, если с исполнением новых правил возникнут проблемы.

С 29 декабря начнут действовать новые требования для тех иностранных граждан, кто намерен работать в России свыше трех месяцев. Теперь им необходимо предоставить результаты анализов на туберкулез, ВИЧ, сифилис и другие заболевания. Нововведения вызвали недовольство среди предпринимателей ряда стран. По их мнению, это может негативно сказаться на присутствии зарубежного бизнеса в России.

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«Владимир Путин всегда выступал за создание максимально комфортных условий для иностранных бизнесменов, инвесторов, специалистов и много делает для этого», - напомнил пресс-секретарь главы государства.

Песков сообщил также, что негативного влияния новых миграционных правил на российскую экономику не ожидает. Он привёл в пример строгие ограничения, которые действуют в некоторых зарубежных странах, отметив, что аналогичные правила введены во многих государствах для желающих легализоваться.

Ранее Песков рассказал о планах Путина на Рождество.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПесковБизнесТрудовые МигрантыКремль
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