Миллер заявил, что «Северный поток — 2» может быть запущен в любой момент
Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток — 2» находится под давлением, сообщает РИА Новости.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что начать поставки газа по газопроводу можно в любой момент, однако проект не может быть запущен.
«Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», - заключил глава «Газпрома».
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» заморожен «по политическим мотивам и вряд ли будет запущен в ближайшее время», сообщает RT.
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