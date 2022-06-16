Миллер заявил, что «Северный поток — 2» может быть запущен в любой момент

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме он отметил, что начать поставки газа по газопроводу можно в любой момент, однако проект не может быть запущен.

«Северный поток — 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», - заключил глава «Газпрома».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что проект «Северный поток — 2» заморожен «по политическим мотивам и вряд ли будет запущен в ближайшее время», сообщает RT.