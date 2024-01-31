Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году
Международный аэропорт Сочи, работающий в режиме южного авиахаба, по итогам 2023 года обслужил почти 14 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Отмечается, что самыми востребованными направлениями среди российских городов стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Екатеринбург. Согласно данным, пиковый пассажиропоток фиксировали в июле и августе.
Ранее, 26 января, глава Минтранса России Виталий Савельев сообщил, что ведомство поддерживает реконструкцию аэропорта «Храброво» в Калининграде. Он отметил, что сейчас ведомством рассматривается выделение 5,5 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru