Пассажиропоток аэропорта Сочи вырос почти на 8% в 2023 году

Международный аэропорт Сочи, работающий в режиме южного авиахаба, по итогам 2023 года обслужил почти 14 млн пассажиров, что на 7,6% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.