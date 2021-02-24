«Запереть Россию». Названы последствия отказа Wintershall Dea от «Северного потока-2»

«Эти деньги уже вложены, потрачены. Газпром взял эти деньги в качестве кредита под залог акций оператора «Северного потока-2». Основную часть финансирования они успели предоставить до введения санкций, которые запрещают финансирование и кредитование проекта. Те деньги, которые они не успели предоставить напрямую, думаю, будут получены косвенно. «Газпром» разместит облигации, а эти компании их выкупят. Ничего критичного не происходит. С дефицитом кредитования проект не сталкивается», - отметил Юшков.

По его словам, газопровод выгоден как европейцам, так и России.

«Стратегия США – запереть Россию на украинском транзите. А на втором этапе, я думаю, они собираются этот транзит остановить. Либо просто «Газпром» внесут в санкционный пакет, и компания-оператор украинской ГТС просто остановит транзит, разорвет контракт. Таким образом освободится доля на европейском рынке и поднимутся цены, потому что возникнет дефицит газа. И будет рентабельно ввозить американский СПГ. Это прекрасно понимают в Европе, поэтому, когда им американцы говорят, что «это плохая сделка», они понимают, что сделка хорошая. Им бесплатно строят газопровод без стран-транзитеров. То есть это надежный проект. Европейцам это выгодно. Нам это тоже выгодно, потому что гарантирует надежные поставки газа на европейский рынок. Этот маршрут существенно короче, чем украинский. Плюс он принадлежит самому «Газпрому», - отметил эксперт.

Ранее Wintershall Dea обязалась предоставить 10% от общей стоимости «Северного потока-2», который оценивается в 9,5 млрд евро.

