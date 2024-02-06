«Ориентация на яблоки?»: Россиян предупредили о подорожании бананов на 30%
Рост цен на бананы будет нивелирован переориентацией потребителей на их главного конкурента – яблоки, отметил в эфире НСН Андрей Карпов.
Бананы на прилавках российских магазинов подорожают на 20-30% на фоне ограничений их ввоза из Эквадора, заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в интервью НСН.
Ранее эквадорское издание Primicias со ссылкой на главу ассоциации торговли и экспорта бананов Ричарда Саласара сообщило, что Эквадор пригласит специалистов из РФ приехать в страну для проверки фитосанитарных норм на фоне ограничений Россельхознадзора по ввозу бананов. Он также заявил, что ассоциация просит отменить меры РФ, наложенные на Эквадор, назвав их «чрезмерно жесткими». Карпов отметил, что ситуация с поставками бананов должна нормализоваться в ближайшее время.
«Думаю, что ситуация в целом исправится. В краткосрочном периоде нас ожидает рост цен на 20-30% на бананы. Рост цен будет нивелирован переориентацией потребителя на яблоки, которые являются главным конкурентом бананов. Ситуация наладится, такие вещи решаются в политической плоскости и стороны, как правило, договариваются», - сказал Карпов.
Он отметил, что Эквадор может потерять до 800 млн долларов за год, если Россия полностью запретит ввоз бананов из этой страны.
«Потери Эквадора только по бананам оцениваются 700-800 млн долларов, плюс гвоздики, которые они нам поставляют – это еще несколько сот миллионов долларов. Есть какие-то другие поставки товаров… Потенциальные сложности для эквадорской экономики имеют место быть. Если никто не перешел некую границу, то вопрос решится быстро. Если нет... Крупные торговые сети заинтересованы, чтобы бананы были на прилавке. Вследствие этого они параллельно будут решать вопросы по поставке продукции в нашу страну из других стран, например из Индии», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Карпов напомнил, что 95% поставок бананов идут в Россию именно из Эквадора.
«Рынок крайне велик, доля Эквадора в РФ составляет свыше 95%. Замещение – это не быстрый процесс, он займет достаточно длительный период времени. Для того, чтобы та или иная страна начала поставки в Россию, нужно, чтобы Россельхознадзор аккредитовал это предприятие, предварительно выехал на место, осмотрел место выращивания продукции. С момента получения такого разрешения до момента начала поставок в нашу страну порядка 30-40 дней и то, если товар есть в наличии. Товар выращивается непосредственно под заказчика», - резюмировал он.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
Ранее Саласар заявил РИА Новости, что Эквадор готовит технический ответ Россельхознадзору по ограничению ввоза бананов и надеется на разрешение ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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