Орешкин: Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии

Экономика РФ уже через 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, вопрос заключается в способности создать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга. Он рассказал, что Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в регионе.

Ранее замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыРоссияЭлектроэнергияМаксим Орешкин

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