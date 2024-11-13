Орешкин: Экономику России ожидает проблема дефицита электроэнергии
13 ноября 202414:08
Экономика РФ уже через 5-10 лет может столкнуться с дефицитом электроэнергии, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, вопрос заключается в способности создать мощности с той ценой, которая была бы конкурентоспособна для майнинга. Он рассказал, что Южно-Сибирская энергосистема уже стала энергодефицитной из-за очень активного развития криптомайнинга в регионе.
Ранее замглавы Минэнерго Грабчак анонсировал запрет майнинга в ряде регионов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru