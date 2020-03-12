Около нуля. Кудрин оценил перспективы роста экономики России
Рост экономики России по итогам текущего года при сохранении низких цен на нефть будет практически нулевым. Такой прогноз дал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
По словам Кудрина, даже, если брать за основу показатели сегодняшнего дня - около $35 за баррель, и официальный курс доллара 72 рубля, страна не получит нефтегазовых доходов на сумму порядка 3 триллионов рублей. При этом, по оценке главы Палаты, дефицит бюджета в этом случае будет меньше 2% валового внутреннего продукта.
В связи с нулевым ростом экономки ниже будут значения и всех других показателей с точки зрения реальных доходов населения, подчеркнул Кудрин.
Он считает, что в течение ближайших двух месяцев станет ясно, по какому сценарию развития пойдёт мировая экономика.
Глава Счётной палаты также считает «безнадёжно устаревшим» прогноз правительства для формирования бюджета на 2020 год, передаёт ТАСС.
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