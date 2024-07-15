Костин не исключил повышение ключевой ставки до 18%

Глава ВТБ Андрей Костин не исключил, что на заседании в конце июля Центробанк РФ объявит о повышении ключевой ставки до 18%. Об этом сообщает ТАСС.

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В кулуарах Кавказского инвестиционного форума он напомнил, что регулятор неоднократно «обещал повысить».

«Наверное, повысит... Может быть на 200 базисных пунктов», - сказал он.

Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор намерен в июле обсудить повышение ключевой ставки до 17-18% годовых. В настоящее время она составляет 16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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