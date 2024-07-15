Костин не исключил повышение ключевой ставки до 18%

В кулуарах Кавказского инвестиционного форума он напомнил, что регулятор неоднократно «обещал повысить».

«Наверное, повысит... Может быть на 200 базисных пунктов», - сказал он.

Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин заявил, что регулятор намерен в июле обсудить повышение ключевой ставки до 17-18% годовых. В настоящее время она составляет 16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

