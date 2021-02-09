Биткоин побил рекорд, превысив 46 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина побила очередной исторический рекорд, сообщает портал CoinMarketCap.

В настоящее время стоимость биткоина превышает 46 тысяч долларов. Данная криптовалюта дорожает на 20%.

Курс биткоина взлетел на фоне записей Маска в соцсети

8 февраля стало известно о том, что компания Tesla Илона Маска инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

В заявлении Tesla говорится, что в будущем компания собирается принимать биткоин в качестве оплаты за свои машины. На фоне этих новостей курс криптовалюты и обновил исторический максимум.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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