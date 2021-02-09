Биткоин побил рекорд, превысив 46 тысяч долларов

8 февраля стало известно о том, что компания Tesla Илона Маска инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин.

В заявлении Tesla говорится, что в будущем компания собирается принимать биткоин в качестве оплаты за свои машины. На фоне этих новостей курс криптовалюты и обновил исторический максимум.

