Биткоин побил рекорд, превысив 46 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина побила очередной исторический рекорд, сообщает портал CoinMarketCap.
В настоящее время стоимость биткоина превышает 46 тысяч долларов. Данная криптовалюта дорожает на 20%.
8 февраля стало известно о том, что компания Tesla Илона Маска инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоин.
В заявлении Tesla говорится, что в будущем компания собирается принимать биткоин в качестве оплаты за свои машины. На фоне этих новостей курс криптовалюты и обновил исторический максимум.
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