Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля
23 марта 202015:06
Банк России установил официальный курс доллара на вторник, 24 марта, на уровне 80,88 рубля. Это почти на 2,8 рубля больше, чем в выходные, свидетельствуют данные ЦБ. Курс евро вырос на 2,6 рубля — до 86,7 рубля.
Рубль подешевел по отношению к основным валютам на торгах Московской биржи в понедельник на 0,8-0,9%. К 15 часам по московскому времени доллар торгуется на уровне 80,7 рубля, евро — 86,1 рубля.
Такая динамика наблюдается на фоне очередного снижения цен на нефть.
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