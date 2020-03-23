Официальные курсы доллара и евро выросли более чем на 2,5 рубля

Рубль подешевел по отношению к основным валютам на торгах Московской биржи в понедельник на 0,8-0,9%. К 15 часам по московскому времени доллар торгуется на уровне 80,7 рубля, евро — 86,1 рубля.

Такая динамика наблюдается на фоне очередного снижения цен на нефть.

