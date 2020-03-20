Эксперт рассказал, что делать со вкладами при ослаблении рубля

Президент Центра экономики инфраструктуры, кандидат экономических наук Владимир Косой в эфире телеканала «МИР 24» поделился тем, как сохранить рублевые сбережения.

Так, по словам Косого, универсальным будет решение не предпринимать ничего и оставить вклады, как есть. Он отметил, что если у человека нет валютных обязательств, то ему не грозит ничего потерять.

«Вы не приобретете, но и не потеряете, а это в условиях тяжелых кризисов главное», - подчеркнул эксперт.

