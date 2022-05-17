Объем вложений России в госбумаги США в марте уменьшился на $1,75 млрд

В марте Россия вложила в американские государственные ценные бумаги $2,003 млрд, что на $1,75 млрд меньше, чем в предыдущем месяце, согласно данным на сайте Минфина США.

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В январе соответствующий показатель составлял $4,503 млрд, в феврале - $3,753 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле 2018 года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония - примерно $1,2 трлн. На втором месте - Китай с $1,04 трлн, на третьем - Великобритания с $634,9 млрд.

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ФОТО: pixabay.com
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