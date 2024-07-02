Объем торгов Мосбиржи в июне прибавил 17,8% год к году

Общий объем торгов на рынках «Московской биржи» в июне текущего вырос к тому же месяцу 2023 года на 17,8%. Показатель достиг 114,6 триллиона рублей, раскрыла данные администрация торговой площадки.

Вместе с тем, к маю 2024 года объем торгов сократился на 9,5%. По сравнению с первой половиной 2023 года объем торгов на Мосбирже вырос на шесть месяцев на 28,4%, до 710 триллионов рублей.