Объем торгов Мосбиржи в июне прибавил 17,8% год к году

Общий объем торгов на рынках «Московской биржи» в июне текущего вырос к тому же месяцу 2023 года на 17,8%. Показатель достиг 114,6 триллиона рублей, раскрыла данные администрация торговой площадки.

Вместе с тем, к маю 2024 года объем торгов сократился на 9,5%. По сравнению с первой половиной 2023 года объем торгов на Мосбирже вырос на шесть месяцев на 28,4%, до 710 триллионов рублей.

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Объем торгов на валютном рынке Московской биржи в июне составил 21,5 триллиона в рублевом эквиваленте. Это на 26,7% меньше по сравнению с маем и на 9,7% - к показателю июня 2023 года.

Власти США 12 июня объявили о введении санкций в отношении Мосбиржи и её подразделений. Все операции должны быть свёрнуты до 13 августа. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого биржа прекратила торги американским и гонконгским долларами, а также евро.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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