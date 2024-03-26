Объем рынка рекламы в России впервые достиг 730 млрд рублей

Отмечается, что драйвером роста стал сегмент наружной рекламы и Indoor.

Оборот рынка наружной рекламы в России вырос на рекордные 45% за 2023 год, говорится в отчете исследовательской компании Admetrix. Отмечается, что даже после провала на 29% в пандемийном 2020 году восстановление в 2021 году шло меньшими темпами. Активнее всего в наружной рекламе растет сегмент digital.

В отрасли связывают это с уходом с российского рынка многих западных брендов. Отечественные бренды таким образом решали вопрос своей узнаваемости, передает «Радиоточка НСН».

