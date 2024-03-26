Объем рынка рекламы в России впервые достиг 730 млрд рублей
В 2023 году российский рынок рекламы достиг рекордных 730,7 млрд рублей, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
Ранее максимальный объем рекламного рынка в РФ был зафиксирован в 2021 году — 578 млрд рублей. В 2023 году рост составил 30% в годовом выражении.
Отмечается, что драйвером роста стал сегмент наружной рекламы и Indoor.
Оборот рынка наружной рекламы в России вырос на рекордные 45% за 2023 год, говорится в отчете исследовательской компании Admetrix. Отмечается, что даже после провала на 29% в пандемийном 2020 году восстановление в 2021 году шло меньшими темпами. Активнее всего в наружной рекламе растет сегмент digital.
В отрасли связывают это с уходом с российского рынка многих западных брендов. Отечественные бренды таким образом решали вопрос своей узнаваемости, передает «Радиоточка НСН».
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