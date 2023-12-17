NYT: покинувшие Россию компании потеряли $103 млрд с начала СВО
Иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала спецоперации на Украине, суммарно потеряли более $103 миллиардов, пишет газета The New York Times (NYT).
Издание отметило, что ставка Запада на «удушение» российской экономики не сработала. По мнению журналистов, руководство РФ превратило бойкот иностранных компаний в «удачу для государства».
При этом газета обратила внимание, что большинство иностранных компаний продолжают работать на российском рынке и не желают терять инвестированные в РФ миллиарды долларов.
По данным Financial Times, в России заблокировано более $18 миллиардов прибыли компаний из недружественных стран, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru