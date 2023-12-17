NYT: покинувшие Россию компании потеряли $103 млрд с начала СВО

Издание отметило, что ставка Запада на «удушение» российской экономики не сработала. По мнению журналистов, руководство РФ превратило бойкот иностранных компаний в «удачу для государства».

При этом газета обратила внимание, что большинство иностранных компаний продолжают работать на российском рынке и не желают терять инвестированные в РФ миллиарды долларов.

По данным Financial Times, в России заблокировано более $18 миллиардов прибыли компаний из недружественных стран, сообщает «Радиоточка НСН».

