NYT: покинувшие Россию компании потеряли $103 млрд с начала СВО

Иностранные компании, ушедшие с российского рынка после начала спецоперации на Украине, суммарно потеряли более $103 миллиардов, пишет газета The New York Times (NYT).

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Издание отметило, что ставка Запада на «удушение» российской экономики не сработала. По мнению журналистов, руководство РФ превратило бойкот иностранных компаний в «удачу для государства».

При этом газета обратила внимание, что большинство иностранных компаний продолжают работать на российском рынке и не желают терять инвестированные в РФ миллиарды долларов.

По данным Financial Times, в России заблокировано более $18 миллиардов прибыли компаний из недружественных стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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