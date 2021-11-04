«Нож в спину»: посол Украины раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку-2»
Решение о поддержке уходящим правительством Германии газопровода «Северный поток-2» стало шоком и «ножом в спину» для Украины. Об этом заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение Министерства экономики Германии о том, что сертификация трубопровода не угрожает безопасности поставок топлива в Европу, «шокировало» Киев.
«Сам "Северный поток-2" остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», — цитирует Мельника РИА Новости.
Посол также отметил, что Германия не проконсультировалась с Украиной в процессе обсуждения газопровода в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Поэтому компания «Нафтогаз» потребовала допуска к участию в сертификации проекта, для того чтобы доказать, что газопровод «никогда не должен вводиться в эксплуатацию». Кроме того, из-за введения газопровода в эксплуатацию Украина может потерять 9% бюджета, отмечает Ura.ru.
Мельник добавил, что «Северный поток-2» — «самая большая геополитическая ошибка» уходящего немецкого правительства, и новым властям необходимо исправить ее, пишет «Свободная пресса».
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