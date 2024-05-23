Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов
23 мая 202401:01
Глава государства Владимир Путин поручил кабмину выделять не менее 10 млрд рублей на развитие десяти регионов с 2025 по 2030 год, сообщает «360».
По поручению президента для Алтая, Калмыкии, Марий Эл, Тывы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей будут утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития.
Правительству поручено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на их реализацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru