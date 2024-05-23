Путин поручил ежегодно выделять минимум 10 млрд на развитие 10 регионов

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину выделять не менее 10 млрд рублей на развитие десяти регионов с 2025 по 2030 год, сообщает «360».

По поручению президента для Алтая, Калмыкии, Марий Эл, Тывы, Хакасии, Чувашии, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей будут утверждены индивидуальные программы социально-экономического развития.

Правительству поручено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на их реализацию.

