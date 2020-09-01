Новости за ночь: Аналитики прогнозируют инфляцию к концу года до 3,7%

Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре. Они считают, то она составит 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7 процента. Как отмечают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков, в первом месяце осени не предполагается заметных колебаний цен по сравнению с августом.

Некоторые эксперты даже допустили дефляцию. Сдерживать рост цен в начале осени будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.

Кроме того, большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу года инфляция не достигнет уровня в 4%, что связано со снижением потребительского спроса.