Новости за ночь: Аналитики прогнозируют инфляцию к концу года до 3,7%
Эксперты дали прогноз годовой инфляции в России в сентябре. Они считают, то она составит 3,6%, а к концу года ускорится до 3,7 процента. Как отмечают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков, в первом месяце осени не предполагается заметных колебаний цен по сравнению с августом.
Некоторые эксперты даже допустили дефляцию. Сдерживать рост цен в начале осени будет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию.
Кроме того, большинство аналитиков сошлись во мнении, что к концу года инфляция не достигнет уровня в 4%, что связано со снижением потребительского спроса.
Ранее экономист Владислав Жуковский в эфире НСН посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей.
«Мы видим, что главные субъекты экономики, коими являются крупные экспортёры сырья, государство, Минфин и ЦБ, правящие российские офшорные элиты, для них слабый рубль – это максимизация их доходов ценой обнищания населения, сжатия платёжеспособного спроса, разгона маховика инфляция. Поэтому я думаю, что по 68, по 70 рублей за доллар на горизонт 1,5-2 года можно смело покупать валюту», - отметил экономист на пресс-конференции НСН.
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