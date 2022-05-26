Новак спрогнозировал снижение добычи нефти до 480-500 млн тонн

По итогам 2021 года нефтедобыча составила 524 млн тонн, в текущем году Минэкономразвития прогнозирует снижение этого показателя до 475,3 млн тонн в базовом сценарии или до 433,8 млн тонн — в консервативном.

Однако Новак считает, что снижение добычи сырья будет не таким сильным. Вице-премьер отметил, что в течение месяца «было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки», далее уровень нефтедобычи будет восстанавливаться, пишет Ura.ru.

«В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации», — цитирует Новака РИА Новости.

