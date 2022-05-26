Новак спрогнозировал снижение добычи нефти до 480-500 млн тонн
Добыча нефти в России в 2022 году снизится на 5-8%, однако в зависимости от ситуации прогноз может измениться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По итогам 2021 года нефтедобыча составила 524 млн тонн, в текущем году Минэкономразвития прогнозирует снижение этого показателя до 475,3 млн тонн в базовом сценарии или до 433,8 млн тонн — в консервативном.
Однако Новак считает, что снижение добычи сырья будет не таким сильным. Вице-премьер отметил, что в течение месяца «было снижение чуть больше миллиона баррелей в сутки», далее уровень нефтедобычи будет восстанавливаться, пишет Ura.ru.
«В прошлом году у нас было 524 миллиона тонн. По моим оценкам, может быть 480-500. Это на сегодняшний день. Естественно, все может поменяться в зависимости от ситуации», — цитирует Новака РИА Новости.
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