Новак: Россия нарастит производство бензина на 4 млн тонн
Россия в ближайшие годы нарастит производство бензина и дизельного топлива, при этом цены на нефтепродукты вырастут в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
«В период ближайших нескольких лет мы ожидаем, что будет дополнительно производиться еще около 4 миллионов тонн бензина и порядка 30 миллионов тонн дизельного топлива», — рассказал зампредседателя правительства.
По словам Новака, это необходимо для обеспечения внутреннего рынка и поставок топлива на экспорт.
Ранее Александр Новак высказался о возможности возобновления поставок бензина из России за рубеж. Вице-премьер подчеркнул, что экспорт приостановили для обеспечения рынка внутри страны, вывоз разрешается, когда на внутреннем рынке есть избыток нефтепродуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru