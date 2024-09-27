Новак: Россия нарастит производство бензина на 4 млн тонн

Россия в ближайшие годы нарастит производство бензина и дизельного топлива, при этом цены на нефтепродукты вырастут в пределах инфляции. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«В период ближайших нескольких лет мы ожидаем, что будет дополнительно производиться еще около 4 миллионов тонн бензина и порядка 30 миллионов тонн дизельного топлива», — рассказал зампредседателя правительства.

По словам Новака, это необходимо для обеспечения внутреннего рынка и поставок топлива на экспорт.

Ранее Александр Новак высказался о возможности возобновления поставок бензина из России за рубеж. Вице-премьер подчеркнул, что экспорт приостановили для обеспечения рынка внутри страны, вывоз разрешается, когда на внутреннем рынке есть избыток нефтепродуктов.

