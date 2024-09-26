Новак прокомментировал возможность возобновления экспорта бензина

Зампред правительства прокомментировал возможность возобновления поставок бензина за границу. Как отметил Новак, в РФ избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет.

«Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — указал вице-премьер.

При этом Новак подчеркнул, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, он полностью обеспечен необходимыми объемами бензина и дизеля.

