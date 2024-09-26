Новак прокомментировал возможность возобновления экспорта бензина

Экспорт бензина из России приостановили для обеспечения внутреннего рынка, вывоз топлива разрешается в том случае, когда есть избыток нефтепродуктов внутри страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

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Зампред правительства прокомментировал возможность возобновления поставок бензина за границу. Как отметил Новак, в РФ избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет.

«Что касается бензина, в первую очередь почему сейчас закрыт экспорт, — главная задача обеспечивать внутренний рынок», — указал вице-премьер.

При этом Новак подчеркнул, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, он полностью обеспечен необходимыми объемами бензина и дизеля.

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ФОТО: РИА Новости
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