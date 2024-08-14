Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

Ранее в стране приняли решение запретить экспорт бензина в сентябре-октябре, напоминает 360.ru.

«Правительство ввело ограничение на вывоз бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года», — сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что меры введены для поддержания на топливном рынке стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Как указали в правительстве, запрет на экспорт не распространяется на поставки топлива по международным межправительственным соглашениям (в том числе с государствами ЕАЭС) и бензин, вывозимый для личного пользования и международной гуманитарной помощи.

