Кабмин продлил запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
Временный запрет на экспорт российского бензина продлен до конца 2024 года. Об этом сообщило правительство РФ.
Ранее в стране приняли решение запретить экспорт бензина в сентябре-октябре, напоминает 360.ru.
«Правительство ввело ограничение на вывоз бензина с 1 сентября по 31 декабря 2024 года», — сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что меры введены для поддержания на топливном рынке стабильной ситуации в период сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Как указали в правительстве, запрет на экспорт не распространяется на поставки топлива по международным межправительственным соглашениям (в том числе с государствами ЕАЭС) и бензин, вывозимый для личного пользования и международной гуманитарной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru