Нефть Brent подорожала до $107 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $107 в ходе торгов.

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В четверг на лондонской бирже ICE сентябрьские фьючерсы на топливо выросли на 0,54%, до $107,2 за баррель.

При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавили 0,94% и подорожали до $98,17, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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