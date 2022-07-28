Нефть Brent подорожала до $107 за баррель
28 июля 202209:00
Стоимость нефти марки Brent превысила $107 в ходе торгов.
В четверг на лондонской бирже ICE сентябрьские фьючерсы на топливо выросли на 0,54%, до $107,2 за баррель.
При этом фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавили 0,94% и подорожали до $98,17, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru