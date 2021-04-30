Названы регионы, в которых предприниматели получают самые высокие прибыли
Предприниматели в Москве, Удмуртии и Якутии получают самые высокие прибыли, а самые низкие – в Еврейской автономной области, Коми и Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в совместном исследовании финансовых показателей малого бизнеса, которое провели общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и технологическая образовательная компания для предпринимателей Like Центр.
Были проанализированы отчетности более миллиона юридических лиц с выручкой до 800 миллионов рублей в год. Согласно полученным данным, столичный предприниматель в целом получает 14 миллионов рублей в год, предприниматели из Якутии и Удмуртии – примерно 10 миллионов рублей прибыли в год.
Предприниматели в Еврейской автономной области и Республике Коми в среднем показывают убыток, а средняя годовая прибыль предпринимателей из Карачаево-Черкесии составляет 19 тысяч рублей.
В исследовании говорится и о регионах-лидерах по количеству предпринимателей. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область.
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