Названы регионы, в которых предприниматели получают самые высокие прибыли

Были проанализированы отчетности более миллиона юридических лиц с выручкой до 800 миллионов рублей в год. Согласно полученным данным, столичный предприниматель в целом получает 14 миллионов рублей в год, предприниматели из Якутии и Удмуртии – примерно 10 миллионов рублей прибыли в год.

Предприниматели в Еврейской автономной области и Республике Коми в среднем показывают убыток, а средняя годовая прибыль предпринимателей из Карачаево-Черкесии составляет 19 тысяч рублей.

В исследовании говорится и о регионах-лидерах по количеству предпринимателей. Список возглавили Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область.

