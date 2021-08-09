Названы российские регионы, лидирующие по доступности бензина для населения

Больше всего топлива на среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Минэнерго предложило временно запретить экспорт бензина Аи-92 и Аи-95

В июле цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 42,74 рубля за литр до 60 рублей при общероссийском уровне 45,46 рубля за литр. В число регионов-лидеров по доступности топлива входят преимущественно территории Крайнего Севера и обе российские столицы. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц. Жители Чукотки, Магаданской области и Ненецкого автономного округа могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.

Меньше 600 литров бензина АИ-92 могут купить жители Тамбовской области, Алании, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ивановской области.

Это объясняется не столько ценами на бензин, которые в ряде названых регионов близки к среднероссийским или ниже их, сколько невысокими зарплатами.

Ранее Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран, говорится в исследовании экспертов РИА Рейтинг. Самое дорогое топливо оказалось в Нидерландах, Дании и Португалии. По доступности для населения Россия оказалась на 16-й позиции - в середине списка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТопливоБензин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры