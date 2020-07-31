Названа дата возобновления строительства «Северного потока-2»

Строительные работы в рамках проекта «Северный поток-2» можно будет возобновить 3 августа, как только истечёт срок обжалования нового решения Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).

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Апелляция, если она будет подана в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не помешает продолжить работы.

DEA ранее изменило условия разрешения на строительство «Северного потока-2». Агентство позволило использовать суда не только с динамическим, но и с якорным позиционированием в связи с тем, что маршрут газопровода проходит вне зоны подводных захоронений химоружия.

Ранее в СМИ появились сообщения, что достройка «Северного потока-2» будет отложена до сентября из-за летнего нереста трески. Позже в Дании это опровергли: в районе нереста трубы уже проложены.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ДанияСеверный Поток-2
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