Названа дата возобновления строительства «Северного потока-2»
Строительные работы в рамках проекта «Северный поток-2» можно будет возобновить 3 августа, как только истечёт срок обжалования нового решения Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA).
Апелляция, если она будет подана в Датский апелляционный совет по вопросам энергетики, не помешает продолжить работы.
DEA ранее изменило условия разрешения на строительство «Северного потока-2». Агентство позволило использовать суда не только с динамическим, но и с якорным позиционированием в связи с тем, что маршрут газопровода проходит вне зоны подводных захоронений химоружия.
Ранее в СМИ появились сообщения, что достройка «Северного потока-2» будет отложена до сентября из-за летнего нереста трески. Позже в Дании это опровергли: в районе нереста трубы уже проложены.
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