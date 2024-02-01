«Нанимают питерских»: Названа средняя зарплата IT-специалистов в регионах
Николай Михайлов заявил НСН, что средняя зарплата айтишников в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей.
Средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей, зачастую к ним обращаются столичные компании, заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с НСН.
Средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться: в июле—декабре 2023 года она сократилась на 15%, подсчитали в «Хабр Карьере». По данным HeadHunter, по некоторым позициям падение составило почти четверть. Быстрее всего дешевеет труд разработчиков игр. Михайлов эту информацию не подтвердил.
«По нашим данным, зарплаты не сократились. Для каждого региона это своя средняя цена. Чтобы находиться в реестре IT-компаний, у компании средняя зарплата должна быть выше, чем по региону. В этом плане вряд ли будет наблюдаться снижение зарплат, они будут только повышаться. В Санкт-Петербурге, например, средний диапазон – 100-200 тысяч рублей. Начинающие специалисты получают в среднем 100 тысяч рублей. Наша компания находится в Питере, поэтому могу за этот регион отвечать. В целом сегодня есть тенденция набирать специалистов из других регионов, потому что это дешевле, чем в Москве. Многие работают удаленно из других городов, включая Питер», - рассказал он.
Острая нехватка кадров наблюдается в сфере IT, также не хватает руководителей высшего звена в сырьевом секторе и «серых воротничков», рассказал ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
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