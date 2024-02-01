«Нанимают питерских»: Названа средняя зарплата IT-специалистов в регионах

Николай Михайлов заявил НСН, что средняя зарплата айтишников в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей. 

Средняя зарплата IT-специалиста в Санкт-Петербурге составляет 100-200 тысяч рублей, зачастую к ним обращаются столичные компании, заявил руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов в беседе с НСН.

Средняя зарплата IT-специалистов в РФ начала снижаться: в июле—декабре 2023 года она сократилась на 15%, подсчитали в «Хабр Карьере». По данным HeadHunter, по некоторым позициям падение составило почти четверть. Быстрее всего дешевеет труд разработчиков игр. Михайлов эту информацию не подтвердил.

«Идут в банки!»: В Госдуме объяснили рекордный «дефицит» кадров в промышленности

«По нашим данным, зарплаты не сократились. Для каждого региона это своя средняя цена. Чтобы находиться в реестре IT-компаний, у компании средняя зарплата должна быть выше, чем по региону. В этом плане вряд ли будет наблюдаться снижение зарплат, они будут только повышаться. В Санкт-Петербурге, например, средний диапазон – 100-200 тысяч рублей. Начинающие специалисты получают в среднем 100 тысяч рублей. Наша компания находится в Питере, поэтому могу за этот регион отвечать. В целом сегодня есть тенденция набирать специалистов из других регионов, потому что это дешевле, чем в Москве. Многие работают удаленно из других городов, включая Питер», - рассказал он.

Острая нехватка кадров наблюдается в сфере IT, также не хватает руководителей высшего звена в сырьевом секторе и «серых воротничков», рассказал ранее вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежь, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатыIt-специалистыКомпьютеры

Горячие новости

Все новости

партнеры