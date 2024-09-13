Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики России

По её словам, в данной ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства.

«Также сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне», - отметила Набиуллина.

К таким рискам она отнесла - усиление внешнего давления на страну с помощью санкций и замедление мировой экономики.

Ранее Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

