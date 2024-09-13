Набиуллина назвала главный внутренний риск для экономики России
Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы – главный внутренний риск экономики России. Об этом заявила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, сообщает РБК.
По её словам, в данной ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства.
«Также сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий, которые могут надолго закрепиться на высоком уровне», - отметила Набиуллина.
К таким рискам она отнесла - усиление внешнего давления на страну с помощью санкций и замедление мировой экономики.
Ранее Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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